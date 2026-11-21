En horas de la siesta de este sábado, el Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron una sede de la empresa Herratec, ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, en el marco de la causa de supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos en la que está imputado el expresidente Santiago Peña.

Herratec es una empresa importadora y distribuidora de herramientas y equipos agrícolas.

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Christian Benítez, quien confirmó a ABC Color que el procedimiento está vinculado a Pear S.R.L., una empresa agroganadera que, según declaró uno de los exdirectivos del desaparecido Ueno Bank investigados por el colapso de esa entidad bancaria, estaría vinculada a Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Peña.

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Julio Rey, exvicepresidente segundo de Ueno Bank, declaró ante la Fiscalía que Ueno Bank supuestamente “vendió” - en 2023, cuando aún era una financiera - a Pear S.R.L. un terreno con un valor de alrededor 3 millones de dólares ubicado en el distrito de María Antonia, departamento de Paraguarí.

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El Grupo Vázquez, matriz empresarial de Ueno Bank asumía los vencimientos de las cuotas simulando pagos a la empresa por servicios de forraje, según dijo Rey.

Investigación a Peña y el caso Ueno Bank

El fiscal Christian Benítez forma parte del equipo de fiscales que indagan en la causa por la que fue procesado el expresidente Peña, quien fue detenido el pasado 6 de noviembre, momentos después de haber sido destituido de la Presidencia de la República por medio de un juicio político.

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La destitución, detención y posterior imputación del expresidente Peña se produjo días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara el cierre de Ueno Bank, que tuvo como consecuencia directa el colapso del Grupo Vázquez, la matriz empresarial a la que pertenecía esa entidad bancaria.

Según el BCP, los índices de solvencia de Ueno Bank se deterioraron a niveles insostenibles en parte debido a que el banco concedió de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

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La caída de Ueno Bank dejó congelados los ahorros de cientos de miles de personas y los de empresas privadas, además de los fondos depositados en ese banco por entidades del Estado paraguayo. Hasta el momento, la devolución del dinero de los ahorristas –a través del Fondo de Garantía de Depósitos del BCP– solo ha sido parcial.

El expresidente Peña -imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio– fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 y, durante su gobierno, tanto el banco como su matriz empresarial vieron un meteórico crecimiento.

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En los últimos días, la Fiscalía comenzó a indagar también sobre los negocios de familiares del expresidente Peña como sus hermanos Francisco y Manuel Peña, cuyas residencias fueron allanadas esta semana.