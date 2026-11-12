Buenos Aires avanza en renovación de su autódromo para el MotoGP y apunta a la Fórmula 1

El alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, recorrió este jueves las instalaciones junto al secretario de Deportes, Fabián Turnes, y afirmó en una rueda de prensa que la principal meta es que el circuito vuelva a albergar una competencia de la máxima categoría del automovilismo.

"El MotoGP (máxima competición internacional de carreras de motos de velocidad) va a ocurrir en abril pero claro, el gran objetivo nuestro es traer a la Fórmula 1 de nuevo a la Argentina", dijo Macri, quien destacó que el proyecto busca convertir al autódromo en un espacio capaz de albergar distintas disciplinas del deporte motor y los eventos asociados a las carreras.

El funcionario señaló que el impacto económico de una semana de Fórmula 1 en ciudades como Madrid, Miami, Ciudad de México y San Pablo oscila entre los 450 y los 750 millones de dólares.

La posibilidad de recuperar la competencia tuvo un avance reciente con la reunión que Macri mantuvo el viernes pasado en el circuito de Interlagos, en Brasil, con Stefano Domenicali, presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, a quien presentó la propuesta porteña.

"Estamos trabajando con los equipos (...) y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son cinco años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera", explicó Turnes.

La renovación, a cargo de la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), incluye tres capas de asfalto, nuevas defensas y un túnel de unos 400 metros que conectará la avenida Roca con el paddock. La excavación del paso bajo nivel ya finalizó y también avanzan las obras hidráulicas y la construcción de la denominada horquilla de Fórmula 1.

El cronograma prevé terminar el edificio de boxes en enero, completar el asfaltado en febrero y finalizar el túnel y la pintura de la pista en marzo del próximo año.

El circuito tendrá dos configuraciones: una de 4,3 kilómetros para MotoGP y otra de 4,87 kilómetros para la Fórmula 1, con velocidades máximas previstas superiores a los 330 y 340 kilómetros por hora, respectivamente.

La primera gran prueba internacional del renovado autódromo será el regreso del MotoGP a Buenos Aires, después de 28 años. La ciudad recibirá del 9 al 11 de abril de 2027 la cuarta fecha del campeonato mundial de motociclismo, cuyas entradas ya están a la venta.

El Gran Premio de Argentina se disputó por última vez en Buenos Aires en 1999 y desde 2014 tuvo como sede el circuito de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero (norte).