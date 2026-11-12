El estadounidense Ugochukwu da el salto a la fórmula 2 con Campos Racing

De esta forma, tanto el piloto estadounidense como el equipo español buscarán dar continuidad a su alianza en una nueva etapa deportiva, con el objetivo de "prolongar" la exitosa carrera iniciada esta temporada, al conseguir los títulos de pilotos y equipos, según el comunicado oficial.

Nacido en Nueva York y con 19 años de edad, Ugo Ugochukwu debutará en la antesala de la Fórmula 1 en un momento prometedor de su carrera, tras firmar dos victorias y siete podios en F3. Campos le dio las herramientas y ahora continuará en el equipo para seguir teniendo éxito.

"Estoy orgulloso de anunciar mi continuidad con Campos Racing para disputar la temporada 2027 de FIA Formula 2. Tras ganar los títulos de FIA F3 juntos, estoy preparado para afrontar esta nueva etapa y luchar por más éxitos", dijo el piloto estadounidense.

El estadounidense comenzó el año conquistando el Trofeo Regional de Oceanía de Fórmula y culminó su progresión con el título de FIA Formula 3. Al volante del monoplaza de Campos Racing, cimentó su campeonato con dos victorias, siete podios y tres vueltas rápidas, por lo que demostró regularidad y una evolución constante a lo largo de la temporada.

"Estamos muy satisfechos con la relación que hemos construido y afrontamos su debut en FIA Formula 2 en 2027 con muchísimo optimismo. Creemos firmemente en su potencial y tenemos muchas ganas de acompañarlo en este nuevo desafío", dijo Adrián Campos, director del equipo.