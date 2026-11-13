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Automovilismo
13 de noviembre de 2026 - 08:30

El Gran Premio de F1 en Madrid generó 544 millones de euros y cerca de 11.000 empleos

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Madrid, 13 nov (EFE).- La primera edición del Gran Premio de España de Fórmula Uno en el circuito Madring generó un impacto económico de 544 millones de euros (más de 601 millones de dólares) en la Comunidad de Madrid, contribuyó a crear y mantener 10.948 empleos y produjo una recaudación fiscal de 95 millones, según un estudio elaborado por PwC.

Por EFE
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Las tres magnitudes superaron las previsiones iniciales, según este estudio: el impacto económico fue un 16,5 % superior a los 467 millones estimados; el empleo, un 23,7 % mayor que los 8.850 puestos previstos, y la contribución fiscal superó en un 14,5 % los 83 millones calculados inicialmente, señaló este viernes la organización de la prueba automovilística madrileña en una nota de prensa.

El impacto económico equivale al 0,16 % del PIB de la Comunidad de Madrid y al 0,30 % del de la capital, según destacó el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, en la nota de prensa.

Durante los cuatro días de celebración se contabilizaron 352.618 asistentes, de los que el 35 % procedía del extranjero y otro 20 % de otras comunidades autónomas.

El gasto medio total durante la estancia, incluida la entrada, alcanzó los 2.772 euros por visitante internacional, frente a los 1.099 euros de los asistentes de otras regiones españolas y los 659 euros de los residentes en la Comunidad de Madrid.

El gasto diario de los visitantes extranjeros fue de 591 euros, 1,7 veces el del turista internacional medio en la región y 2,9 veces el del visitante extranjero medio en España. Además, permanecieron una media de 4,7 días en la Comunidad de Madrid, frente a los 2,3 días del turista internacional habitual.

La hostelería fue el sector más beneficiado, con 114 millones de euros, seguida de la industria manufacturera, con 86 millones, y la construcción, con 51 millones. Estos tres sectores concentraron el 59 % de los 425 millones de euros de impacto indirecto, tractor e inducido.

La contribución fiscal y parafiscal, que incluye IRPF, Impuesto sobre Sociedades, cotizaciones a la Seguridad Social e IVA, ascendió a 95 millones de euros. Por cada euro de impuestos y cotizaciones directamente vinculados al Gran Premio, se generaron 5,9 euros en el conjunto de la economía madrileña.

Más allá del impacto económico, el 95,3 % de los asistentes consideró que el evento mejoró la imagen internacional de Madrid y el 98,1 % recomendaría la capital como destino turístico. Entre los visitantes extranjeros, el 86 % manifestó su intención de volver al Gran Premio y el 90 % la de regresar a Madrid.

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