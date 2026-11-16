El español Iker Lecuona sustituirá al lesionado piloto italiano 'Pecco' Bagnaia

Bagnaia se rompió dos huesos de su pie derecho en la caída que sufrió durante la carrera esprint del Gran Premio de Catar, lo que le obligó a ser intervenido quirúrgicamente para reducir las fracturas y motivo por el que ha decidido darse descanso para, en función de su proceso de recuperación, decidir si estará en la última carrera de la temporada.

Esta tendrá lugar a finales de noviembre en el circuito 'Ricardo Tormo' de la Comunidad Valenciana.