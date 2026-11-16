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Automovilismo
16 de noviembre de 2026 - 08:30

El español Iker Lecuona sustituirá al lesionado piloto italiano 'Pecco' Bagnaia

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 16 nov (EFE).- El español Iker Lecuona sustituirá al lesionado piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia sobre la Ducati Desmosedici GP26 del equipo oficial en el gran Premio de Portugal de MotoGP, que este fin de semana se disputa en el circuito de Portimao, según informa la organización del campeonato.

Por EFE
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Bagnaia se rompió dos huesos de su pie derecho en la caída que sufrió durante la carrera esprint del Gran Premio de Catar, lo que le obligó a ser intervenido quirúrgicamente para reducir las fracturas y motivo por el que ha decidido darse descanso para, en función de su proceso de recuperación, decidir si estará en la última carrera de la temporada.

Esta tendrá lugar a finales de noviembre en el circuito 'Ricardo Tormo' de la Comunidad Valenciana.

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