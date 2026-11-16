Ordenan traslado de Santiago Peña a la cárcel militar de Viñas Cue

Este lunes, el juez Osmar Legal ordenó que el expresidente Santiago Peña, quien cumple hoy 48 años de edad, en prisión preventiva y bajo investigación por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y otros presuntos delitos, sea trasladado de su lugar actual de reclusión, el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, a la penitenciaría militar de Viñas Cue.

El juez Legal ordenó que las autoridades de la cárcel castrense “arbitren todas las medidas de seguridad necesarias para precautelar la vida y la integridad física del citado imputado” y que al expresidente Peña se le asigne un lugar de reclusión “que garantice su aislamiento respecto de las demás personas privadas de libertad y, particularmente, de los coprocesados” en la causa relacionada al colapso de Ueno Bank que también están recluidos en esa instalación militar.

El Juzgado también exige que las autoridades militares le remitan “un informe detallado de los protocolos y medidas de seguridad que serán implementados durante la permanencia del citado imputado en dicho establecimiento”.

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La cárcel militar de Viñas Cue suele albergar a políticos y otras personas de “alto perfil” que son procesadas en causas judiciales.

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Traslado tras denuncias de privilegios

El traslado del expresidente Peña a Viñas Cue llega luego de que se hicieran públicas denuncias sobre presuntos privilegios a los que el exmandatario tendría acceso en su lugar actual de reclusión, el Regimiento Escolta, incluyendo la aparente instalación de un gimnasio para su uso dentro del establecimiento militar.

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Este lunes, el presidente Pedro Alliana ordenó la destitución del comandante del Regimiento Escolta, el coronel José David Daiub.

Investigado por el caso Ueno Bank

El expresidente Peña fue imputado por los supuestos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio en el marco de la causa que investiga las circunstancias del colapso de Ueno Bank y su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.

Peña fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su matriz corporativa vieron un crecimiento meteórico desde que Peña asumió la Presidencia de la República en 2023, captando grandes depósitos de fondos del Estado y haciéndose con lurativos contratos estatales.

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El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras determinar que el banco se volvió insolvente, en parte debido a que habría concedido de forma irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Junto al expresidente Peña fueron imputados en el marco de la misma causa varios directivos de Ueno Bank y el Grupo Vázquez, además de exdirectivos del Banco Central del Paraguay.