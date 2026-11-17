El pequeño de los hermanos Márquez decidió pasar por el quirófano tras la carrera de Malasia para ser intervenido de su clavícula derecha y mano izquierda por el equipo médico del doctor Samuel Antuña en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

En la citada intervención se le retiró el material de osteosíntesis que se le había puesto en la clavícula -placas y tornillos de fijación-, algunos de ellos de intervenciones anteriores, además de una 'bursectomía artroscópica' al objeto de evitar las molestias que le ocasionaba el roce entre los tendones y la articulación, que incluso le hacía perder fuerza desde que fue intervenido quirúrgicamente tras su grave accidente en Cataluña.