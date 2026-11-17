"Portimao es un circuito increíble, que me encanta, por lo que objetivo será tener un fin de semana lineal como los anteriores", comenta el italiano en la nota de prensa de su equipo, en la que incide en que espera repetir "el resultado del domingo", si bien reconoce que últimamente no ha estado "a la altura por varios motivos".

"Afrontamos estas dos últimas carreras de la temporada con confianza y volvemos a Europa sabiendo que podemos luchar por los primeros puestos", insiste Di Giannantonio, que asegura tener "muchas ganas de celebrar un gran resultado" para cerrar su trayectoria profesional con el equipo VR46, pues en 2027 será piloto oficial de KTM junto al español Alex Márquez.