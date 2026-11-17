Situada entre las colinas del cantón de Vaud, Payerne albergó por primera vez el Mundial en 1961, en el que Sten Lundin ganó el Gran Premio de 500 cc y llegó a ser sede de un total de 32 Grandes Premios hasta 1998, cuando Darryll King se alzó con la última victoria.

Torsten Hallman y Heikki Mikkola tienen el récord con tres triunfos cada uno, mientras que figuras de la talla de Joël Robert, Roger De Coster, André Malherbe, Georges Jobé, Kurt Nicoll y Joël Smets figuran entre las leyendas que lograron la victoria allí.

Según el calendario definitivo, los Mundiales de MXGP, MX2 y femenino empezará en Almonte el 28 de febrero de 2027, en vez de hacerlo, como el pasado año, en la localidad argentina de Bariloche, que albergará la segunda prueba el 14 de marzo.

La de Mérida, fijada para el 18 de abril, será la quinta prueba de las veinte previstas, que acabarán en Payerne el 3 de octubre, siete días antes del Motocross de las Naciones, que tendrá lugar en Assen (Países Bajos).

Calendario de los Mundiales de motocross de MXGP y MX2:

28 febrero España Almonte (y Femenino)

28 marzo Italia Montevarchi (y Femenino)

04 abril Italia Riola Sardo, Cerceña

30 mayo Francia St. Jean D'Angely

20 junio Alemania Teutschenthal (y Femenino)

22 agosto Países Bajos Arnhem (y Femenino)

05 septiembre Turquía Afyonkarahisar (y Femenino)

19 septiembre Australia Darwin (y Femenino)