“Venimos de un gran premio en el que me quedé con un sabor de boca un poco agridulce", reconoció Quiles, campeón del mundo 2026 desde Indonesia, en la nota de prensa del equipo CFMoto de Aspar, en la que también afirma que no se sintió "cómodo con la moto", pero incidió en este sentido en que sigue "trabajando para saber qué pudo pasar".

Quiles apuntó que tiene "claro" que no siempre "se puede ganar" y que "no siempre puede salir todo perfecto", pero subrayó que "hacer un podio en un día en el que tocó sufrir es algo muy positivo".

"Estoy muy motivado para el Gran Premio de Portugal, en el que quiero luchar por otra victoria, pero también quiero disfrutar del momento", dijo, al tiempo que destacó que irá "paso a paso", pero dándolo "todo" desde el viernes.