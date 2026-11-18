"La victoria en Catar fue muy importante para todos", recuerda Holgado, cuarto en la clasificación provisional del mundial con 215 puntos, y destaca que fue "una carrera muy dura", pero de la que pudo "aprender muchísimo" para las siguientes citas.

"Creo que estamos en un gran momento después de conseguir tres podios consecutivos", comenta Holgado en la nota de prensa del equipo, en la que resalta que quiere terminar la temporada "de la mejor forma posible" antes de dar el salto a MotoGP.

Su compañero David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024 y quinto en la tabla provisional del mundial con 204 puntos, dice que llega a Europa "después muchas semanas fuera" y que es muy probable que "en Portugal las temperaturas sean bastante bajas y sea un fin de semana frío".

"Venimos de estar en uno de los circuitos con más agarre del calendario", el de Lusail (Catar), explica Alonso, que en 2027 será piloto de MotoGP de la mano de Honda Racing Corporation (HRC), mientras que "en Portugal ocurre todo lo contrario".

"Tendremos que tener en cuenta ese aspecto y, a partir de ahí, hacer cada sesión como si fuese la última, manteniendo ese nivel hasta el domingo", ha reconocido Alonso.