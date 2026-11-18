En el calendario desde la temporada 2020, la nefasta temporada de la pandemia con el coronavirus covid-19, y también la de la más grave lesión de su carrera deportiva hasta ese momento, Marc Márquez afronta este fin de semana su anhelada posibilidad de lograr el título, si bien es cierto que las estadísticas en este escenario no son las más favorables para él.

A Márquez le basta con sumar dos puntos más que Jorge Martín y que el italiano Marco Bezzecchi, ambos pilotos oficiales de las Aprilia RS-GP, no sume trece puntos más que él en la carrera esprint del sábado, para proclamarse matemáticamente campeón del mundo.

Aunque las 'cábalas' matemáticas parecen fáciles, lo cierto es que en contra de Marc Márquez se encuentran las estadísticas en Portimao, en donde todos sus rivales han ganado en alguna ocasión y él no se ha subido al podio jamás.

En 2025 venció el italiano Marco Bezzecchi, un año antes lo hizo Jorge Martín cuando todavía era piloto de Ducati, en 2023 lo hizo el también italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que había ganado con anterioridad el Gran Premio do Algarve en 2021, por dos años, los de 2022 y 2021, lo hizo el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), y en su primera edición en ese escenario, en 2020, fue profeta en su tierra Miguel Oliveira (KTM RC 16).

Así, el escenario no parece el más apropiado para Marc Márquez, quien en su favor tiene que desde que comenzó su remontada en el Gran Premio de Hungría disputado en el nuevo trazado de Balaton Park, su desventaja respecto al por entonces líder, Marco Bezzecchi, era de 102 puntos y ahora cuenta con 74 puntos de ventaja sobre este y 60 respecto al madrileño Martín.

Desde entonces, Marc Márquez ha sumado siete victorias y, de ellas, cinco han sido 'plenos', es decir, se ha impuesto tanto en la carrera esprint del sábado como en el gran premio del domingo, algo que no ha igualado ninguno de sus rivales, pues Jorge Martín lo hizo sólo en Le Mans (Francia), en tanto que Marco Bezzecchi tiene seis victorias en grandes premios este año, pero no ha ganado ninguna carrera esprint, su auténtico 'Talón de Aquiles'.

En esta lucha final se antojan algunos nombres propios como aspirantes a ser contendientes por la victoria parcial, pero no por el campeonato.

Ese es el caso de Pedro Acosta (KTM RC 16), ya que quien será compañero de equipo de Marc Márquez en 2027 ha logrado esta temporada su anhelada primera victoria, la que consiguió en Spielberg (Austria), y seguro que intentará cerrar la temporada con un nuevo triunfo.

También logró ese objetivo el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que venció el TT Assen (Países Bajos), el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), ganador en Montmeló (Cataluña), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), vencedor en Silverstone (Gran Bretaña), o Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que lo hizo en Jerez de la Frontera (España).

Todos ellos podrían tener su momento de gloria en un fin de semana en el que, en cualquiera de los casos, el foco de atención estará centrado al ciento por ciento en la lucha por el título de un Marc Márquez que debe contar con que Jorge Martín llegará en mejores condiciones tras su fractura del radio distal de su brazo derecho en Australia, y con Marco Bezzecchi, que tampoco se lo pondrá nada fácil.