"Estamos en la fase decisiva de la temporada y tenemos que seguir haciendo las cosas como hasta ahora, sin perder de vista nuestro objetivo", ha incidido el por ahora siete veces campeón del mundo de MotoGP.

"Mentalmente me encuentro bien y creo que eso es fundamental para afrontar este momento de la temporada", ha añadido Marc Márquiz, quien ha subrayado que "el objetivo es llegar a Portimao en las mejores condiciones posibles".

"Después de la exigencia de las últimas carreras, estos días he estado muy centrado en la preparación física y en cuidar todos los detalles para recuperar bien", ha explicada Marc Márquez en la nota de prensa de uno de sus patrocinadores, en la que destaca que llega a Portimao con "energía, concentrado y preparado para afrontar lo que venga".