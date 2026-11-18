Quartararo dice tener "muchas ganas de volver a competir en Portimão", ya que para él es "uno de los circuitos más exigentes del calendario", pero también uno que disfruta "mucho".

"Portimao fue un buen circuito para nosotros el año pasado", recuerda el campeón del mundo de MotoGP en 2021, quien no obstante señala que "cada año presenta una situación diferente".

"El trazado de este circuito es muy distinto al de los que hemos visitado recientemente", reconoce Quartararo, quien resalta que "será interesante ver cómo se comporta la moto aquí", y asegura que se centrará en "sacar el máximo partido y luchar por el mejor resultado posible".

Para Alex Rins, Portimao es un circuito en el que siempre disfruta, porque "es rápido, técnico y bastante singular", además de reconocer que el ambiente suele ser "fantástico", y que será "genial" volver a competir en Europa, según recoge una nota de prensa de su equipo.

"Hemos seguido trabajando duro como equipo durante toda la temporada" continúa un Alex Rins que en 2027 ya no será piloto de MotoGP, pero que hasta el final tendrá como objetivo "mejorar y ser lo más competitivos posible" en las dos carreras que quedan de este año.

"Mis últimos Grandes Premios con el equipo y en MotoGP serán muy emotivos", asegura Rins, quien afirma que intentará sacar "el máximo partido a cada sesión y terminar la temporada con fuerza".