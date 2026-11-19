"Viajé a diferentes países para realizar pruebas, incluyendo Catar, Namibia, Marruecos y Polonia. Fue un programa bastante extenso. Además, participé en dos rallies, creo, en aquel entonces en Arabia Saudí", indicó el piloto español, que en dicha edición concluyó en la decimotercera plaza en la clasificación general.

En esta ocasión Alonso señaló que tuvo dos días en Marruecos: "Fue un poco corto, pero al final decidimos junto con el equipo, con Prodrive y con Aston, que sigue siendo una buena experiencia para todos, sobre todo para mí, porque no es ningún secreto que algún día quiero ganar el Dakar. No será posible este año, pero creo que es una inversión para el futuro, en términos de acumular más kilómetros y conocer mejor la serie”.

Para el asturiano, el momento elegido para participar en el Dakar es adecuado al no tener compromisos de Fórmula Uno que le coincidieran. "Tiene sentido, es un mes en el que no tenemos mucha actividad en la F1", dijo.

"Es un coche divertido de conducir", continuó sobre la montura que pilotará en el Dakar, "es una experiencia agradable tanto a nivel profesional como personal. Creo que es uno de los mayores retos, como ya he dicho, por la falta de preparación, de entre todos los que he intentado. Pero intentaré hacer pruebas la primera semana y, con suerte, competir la segunda".

También admitió que se enfrenta a especialistas con una amplia experiencia en esos coches y en ese terreno, y que, por lo tanto, todavía tiene mucho que aprender:

“Creo que la gente que corre allí lleva haciendo eso desde hace mucho tiempo. Crecieron en el mundo del automovilismo, en los rallies, con ese tipo de coches, y aprendiendo a interpretar diferentes tipos de terreno, diferentes tonalidades y diferentes luces", dijo.

“En el Dakar hay muchas cosas muy diferentes. En la F1, en un circuito, se trata simplemente de repetir lo mismo vuelta tras vuelta e intentar perfeccionar ese estilo de conducción. En el rally, se trata de improvisar, improvisar constantemente, porque no sabes qué va a pasar al metro siguiente; esa ha sido una de mis fortalezas: intentar adaptarme rápidamente a las cosas y a los cambios”, explicó

“Pero esto es otro nivel. Recuerdo que los primeros días de las pruebas en Dakar tenía dolores de cabeza por la noche, y creo que se debe al nivel de concentración al que no estoy acostumbrado. Los ojos... No puedes parpadear durante cuatro o cinco horas. Mientras que aquí, cambiamos cosas en el volante, hablamos por la radio, miramos las pantallas y seguimos la carrera, porque estás en el mismo pequeño entorno vuelta tras vuelta”, añadió

“Y el Dakar es un viaje a lo desconocido; cada metro es nuevo. Creo que, viniendo de donde vengo, el desafío es un poco mayor que si uno se hubiera criado en ese ambiente”, aseguró.

“Soy consciente de la dificultad, pero precisamente por eso, porque es un reto muy grande, es por eso que resulta atractivo, por eso es interesante, y por eso quiero intentar ganarlo algún día en el futuro”, señaló Alonso.