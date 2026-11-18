Cuatro atletas experimentados representarán a nuestro país en la edición 56ª del Nacional de Veteranos de Rugby que se disputará en el Hindú Club, en la localidad de Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

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Este tipo de eventos también es organizado por la Asociación Unida de Veteranos Argentinos de Rugby (Auvar).

La reglamentación de estos encuentros señala que los jugadores participantes deben ser mayores de 36 años, con mas de 2 años de inactividad en competencias oficiales. Las categorías en juego serán Competitiva y Recreativa.

* Programación de actividades. El programa de actividades del evento en Baires es el siguiente:

Sábado 21 de noviembre

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12:00 - 18:00 Apertura, partidos de zona y tradicional tercer tiempo;

Domingo 22 de noviembre

11:00 Inicio de la jornada, partidos finales;

17:00 Final Copa de Bronce;

18:00 Final Copa de Plata;

19:00 Final Copa de Oro - Cancha 1

* Agrupaciones presentes. Las representaciones que estarán presentes en Don Torcuato, son:

VARBA, Alacranes, Albatros, Añejos XV, AVARCA, Bichos Canastos, Chamigos, Choroi, Chupat, Cóndores XV, Dorados, Formobichos, Invitación 70, Los Pichis, Old Virgins, Plaga, Retobaos, Siriri, Tortugas, Uva, Uvasal, Verracos, Viejos Guanacos, Vikingos, Vinos, Vizcachones, Yaguarete.

* Actividad reciente. En octubre pasado, se realizó un encuentro en Rancho 13 del Sajonia, con la participación de varios equipos de veteranos, un encuentro ameno que contó con participación internacional.

El recibimiento de las delegaciones argentinas fue en la Casona del Yacht, cuyos anfitriones fueron de la agrupación los Oldiest Rugby de PY, encabezada por el presidente de la Comisión Directiva Max Cattebeke, secundado por Lito Parra y Luis Rubira.

La recepción fue a los integrantes de los equipos de Formobichos de la Provincia de Formosa, en cuyas filas se encuentra el paraguayo Jorge “Chule” Miranda; Pucará de Reconquista, Provincia de Santa Fé y Águilas de Saenz Peña, Provincia de Chaco.