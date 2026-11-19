"Por mi parte, lo primero que haré será intentar dar lo mejor de mí y ganar lo máximo posible. Si llega la ocasión en que tenga que ayudar, lo haré sin duda. Seré un buen compañero de equipo", afirmó en la víspera del inicio de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas.

El piloto italiano, sin embargo, insistió en que "ahora el objetivo principal es intentar ganar todo lo posible, intentar ganar las carreras restantes y terminar por todo lo alto, y mantener el impulso de cara a 2027".

Russel, que está a 17 puntos de Verstappen en la general, sabe que se le ha dado bien correr en Las Vegas, donde ganó en 2024 y fue segundo en 2025, por lo que espera luchar por la victoria este fin de semana en el trazado estadounidense.

No obstante, precisó que lo importante para él "es tener buenos fines de semana, y eso no significa necesariamente solo el resultado, sino simplemente mostrar buenas actuaciones desde la FP1 hasta el final del fin de semana".

"Esta temporada ha sido muy irregular, incluso durante mis fines de semana fuertes, excepto en Bakú, a veces no he estado a la altura en cada vuelta del fin de semana", concluyó.