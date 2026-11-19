"El objetivo principal es asegurarnos de consolidar el segundo puesto en el Campeonato de Constructores para el equipo, porque eso significa muchísimo para todos en la fábrica, pero especialmente para mí también. Ese es nuestro objetivo y, si logramos hacerlo bien y mantenernos en la lucha durante estas últimas carreras, tal vez podamos remontar desde la cuarta posición y, con suerte, estar entre los tres primeros", comentó el siete veces campeón mundial.

Al margen de esto, el inglés consideró que las tres pruebas que quedan permitirán experimentar diferentes configuraciones ante la próxima temporada porque "es un periodo de tiempo realmente importante".

"No tenemos ningún componente nuevo para probar, pero sin duda este es un dato muy importante para que podamos comprender y realizar algunos cambios en la configuración, y probar algunas cosas que potencialmente podemos usar para ver si todo funciona correctamente", apuntó.

Su compañero de equipo, Charles Leclerc, coincidió en los objetivos marcados. "Mi principal objetivo en este momento es intentar ganar carreras, y espero que el resultado natural de ganar carreras sea el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos", señaló el monegasco, después de que el italiano Andrea Kimi Antonelli aseguró el título en el Gran Premio de México.

"Simplemente quiero terminar la temporada por todo lo alto, sin duda, para mantener esta buena racha", continuó, "siempre es importante terminar la temporada de la mejor manera, sobre todo porque el parón invernal es bastante largo, y para la motivación de todos, sería estupendo".