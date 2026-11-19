El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) fue el primer valiente en intentar recorrer los 6.201 metros del circuito, pero apenas superó la vuelta de reconocimiento. El resto de pilotos, entre ellos el nuevo campeón, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) o el español Carlos Sainz (Williams), tampoco registraron tiempos.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que la clasificación del viernes y la carrera del sábado se disputarán en seco, por lo que las escuderías no quisieron arriesgarse a salir en medio de una intensa lluvia que dejó numerosos charcos en el asfalto.

La segunda sesión de entrenamientos libres comenzará a las 20:00 hora local (04:00 GMT del viernes).