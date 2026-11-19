Destacado en el referato nacional, el itapeño (Guairá) Epifanio González Chávez portó la bandera de Paraguay en el Mundial de Francia 1998.

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Su deceso, a los 68 años, se produjo debido a inconvenientes de salud. Además de sobresalir en el arbitraje, también se desempeñó como analista, prestando servicios a ABC Cardinal y varios otros medios.

En la Copa del Mundo 1998 dirigió tres partidos (Camerún-Australia, Sudáfrica-Dinamarca y Croacia-Países Bajos). Representó a nuestro país en la Copa América 1997 y dirigió duelos trascendentales en Copa Libertadores, Supercopa y Recopa Sudamericana.

Recibió la insignia de la FIFA en 1994 y se retiró en el 2003, luego de 23 años de trayectoria.

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Con seguridad, la Asociación Paraguaya de Fútbol brindará un reconocimiento a un deportista que deja un gran vacío.