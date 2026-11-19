El piloto italiano, tercero en la clasificación general de MotoGP, a 74 puntos del líder, Marc Márquez, reconoció que sus opciones de conquistar el título mundial son prácticamente inexistentes, cuando solo quedan dos grandes premios para cerrar la temporada.

"Quiero ganar en Portimao como hace un año, pero el título ya se ha escapado", reconoció Bezzecchi en la rueda de prensa previa a la cita portuguesa, en la que no ocultó que su principal motivación pasa ahora por conseguir nuevos triunfos y cerrar la temporada con buenas sensaciones.

El italiano es uno de los pilotos que más oposición ha presentado a Márquez durante el campeonato y valora especialmente haber podido competir al mismo nivel que el español, ocho veces campeón del mundo de la categoría reina. "Batallar con Márquez es una satisfacción, espero poder hacerlo de nuevo", señaló.

Bezzecchi llega a Portugal después de una temporada en la que ha demostrado su competitividad con Aprilia y se ha consolidado como uno de los principales protagonistas del campeonato.

Aunque las matemáticas todavía mantienen abiertas sus opciones, la distancia con Márquez le obliga a centrarse en los resultados de cada carrera y aprovechar cualquier oportunidad.

El trazado del Algarve representa una buena ocasión para el italiano, que conoce el camino hacia la victoria en un circuito en el que ya consiguió imponerse la pasada temporada. Su intención es repetir aquel resultado y mantener el protagonismo en las dos últimas citas del calendario, en las que buscará cerrar el curso con un nuevo triunfo.