En estos momentos, Red Bull ocupa la tercera plaza con 415 puntos, tras Mercedes (652) y Ferrari (510) y con 17 de ventaja respecto a McLaren Mercedes, tras haber ido en progresión a lo largo del campeonato. De hecho, en esta segunda mitad de campaña el neerlandés ha ganado tres pruebas y ha acabado en el podio todas las carreras desde Monza.

“Solo me importa mantenerme en el P3 con el equipo. Ese es el objetivo del equipo y, por supuesto, ese se convierte en mi objetivo”, indicó Verstappen, quien admitió que a él no le satisface quedar segundo, tercero o cuarto "porque no es para eso que estas aquí".

"Una vez que has ganado campeonatos, probablemente ya no te importe, ¿verdad? Porque de todas formas no se recuerda estar en ese lugar. Al menos no para mí. Pero sin duda, esta temporada podemos estar muy orgullosos del progreso que hemos logrado como equipo. Sinceramente, creo que eso es mucho más importante que nuestra posición final en el campeonato de pilotos”, dijo.

El neerlandés opinó que esta progresión es un hecho prometedor ante la próxima temporada, aunque advirtió de que necesitan "mejorar mucho para el año que viene para competir delante", y será en lo que trbaje.

“Todavía tenemos muchas cosas que queremos mejorar en este coche, y también cosas que creo que hemos aprendido para el año que viene. El tiempo dirá, por supuesto, si será suficiente”, comentó el piloto de Red Bull, quien indicó que una de las claves este fin de semana en Las Vegas será calentar los neumáticos en el momento justo.