El corredor de Gresini asaltó el liderato cuando apenas restaban dos minutos para el final y aventajó en 82 milésimas al italiano Fabio Di Giannantonio, segundo, y en 172 a su compatriota Marco Bezzecchi, tercero. El español Pedro Acosta (KTM) terminó cuarto, seguido del francés Johann Zarco.

Marc Márquez (Ducati) concluyó en la sexta posición, a 278 milésimas de su hermano, después de una sesión complicada en la que tuvo que realizar diferentes ajustes en su moto para mejorar sus sensaciones. El ocho veces campeón del mundo no pudo situarse entre los cinco primeros, aunque consiguió el acceso directo a la segunda clasificación (Q2), objetivo que también alcanzaron los principales aspirantes al triunfo.

La atención estuvo igualmente centrada en Jorge Martín (Aprilia), que tuvo dificultades para encontrar el ritmo durante la sesión y aseguró su presencia en la Q2 en la décima posición, con un tiempo de 1:37.758, a 408 milésimas del registro de referencia de Álex Márquez.

El fin de semana tiene un aliciente especial para Marc Márquez, que cuenta con la posibilidad de proclamarse campeón del mundo de MotoGP en Portugal, en una cita en la que su hermano Álex volvió a demostrar su velocidad y se situó al frente de la clasificación.