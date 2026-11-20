Bezzecchi dominó la tabla de tiempos con una vuelta que le permitió aventajar en 142 milésimas a Martín, que reaccionó en los últimos minutos para situarse en la segunda posición. El italiano consiguió su mejor registro con neumáticos que acumulaban más de quince vueltas, mientras que el español utilizó una combinación de neumáticos nuevos para completar su remontada en la clasificación.

La tercera posición fue para Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), que terminó a 243 milésimas del mejor tiempo, mientras que su hermano Marc Márquez (Ducati) ocupó la cuarta plaza, a menos de tres décimas del piloto italiano.

El dominio de Aprilia se reflejó en los primeros puestos de una sesión en la que Bezzecchi mantuvo un ritmo constante desde la mitad del entrenamiento y Martín consiguió acercarse en el tramo final, confirmando el buen comienzo de la marca en el trazado portugués.

Álex Márquez también fue uno de los protagonistas de la tanda, después de haber marcado los mejores registros en los primeros compases, antes de que Bezzecchi y Martín se hicieran con las dos primeras posiciones. Por su parte, Marc Márquez completó una sesión sin asumir demasiados riesgos y terminó dentro de las cuatro primeras posiciones en un fin de semana en el que puede ganar el Mundial.

El español Raúl Fernández (Trackhouse) concluyó en la quinta posición, seguido del italiano Fabio Di Giannantonio (VR46), mientras que el australiano Jack Miller (Pramac), Fermín Aldeguer (Gresini), Pedro Acosta (KTM) y Luca Marini (Honda) completaron las diez primeras posiciones.

La primera toma de contacto de MotoGP en Portimao dejó así a las dos Aprilia al frente de la clasificación, con los hermanos Márquez entre los cuatro pilotos más rápidos.