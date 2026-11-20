El piloto de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), integrante del equipo Intact GP, marcó un registro de 1:45.879, con el que superó por 48 milésimas a su compatriota Máximo Quiles, segundo con un tiempo de 1:45.927. El australiano Joel Kelso ocupó la tercera posición, a 394 milésimas del español.

Almansa confirmó así su dominio en el trazado portugués, después de haber encabezado también la primera sesión de entrenamientos libres, en la que registró un tiempo de 1:46.615. El español volvió a marcar las diferencias en la sesión decisiva para establecer el acceso directo a la Q2.

Su superioridad quedó reflejada en la clasificación, en la que aventajó en 1.185 segundos al decimocuarto clasificado, el indonesio Veda Pratama, y la sesión también dejó una caída del piloto español, aunque sin consecuencias físicas.

La representación española contará con varios pilotos en la Q2, ya que junto a Almansa y Quiles, ya campeón del mundo, también consiguieron el pase directo Joel Esteban, Álvaro Carpe, David Muñoz, Adrián Fernández y Brian Uriarte.

Por su parte, Adrián Cruces se quedó a las puertas de la clasificación directa, en la decimoquinta posición, a sólo 13 milésimas de Pratama, por lo que tendrá que buscar su presencia en la Q2 a través de la primera ronda.