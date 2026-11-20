Ningún piloto completó una vuelta durante la primera sesión, en la que el agua no cesó de caer sobre el asfalto y formó numerosos charcos, por lo que hubo que esperar a la segunda, con la pista algo más seca después de que parara de llover.

Russell fue el mejor en esas condiciones con un tiempo de un minuto, 47 segundos y 272 milésimas, 71 centésimas menos que el francés Pierre Gasly (Alpine), que terminó segundo, y 373 milésimas más veloz que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Sin embargo, los tres pilotos marcaron sus mejores tiempos en su último intento, cuando la trazada ideal estaba más seca y los intermedios rodaban más rápido.

La gran mayoría no realizó ese intento tardío y acabaron con tiempos mucho peores. El británico Lewis Hamilton (Ferrari) fue sexto al completar las 17 curvas de Las Vegas en un minuto, 48 segundos y 483 milésimas, mientras que el nuevo campeón, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), terminó octavo con un tiempo de un minuto, 49 segundos y 43 centésimas.

Fue el británico Lando Norris (McLaren) el primero que puso los intermedios casi a los veinte minutos de sesión, lo que le sirvió para ponerse en cabeza provisionalmente, hasta que el resto copió su estrategia.

El que más tardó en salir a rodar fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien solo intentó una vuelta, cuando restaban cinco minutos para el final de la sesión, pero se quedó a casi tres segundos de Russell, en decimotercera posición, justo por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimocuarto con un tiempo de un minuto, 50 segundos y 431 milésimas.

El tetracampeón volvió a sentirse frustrado con el rendimiento del coche, y se quejó por radio de la falta de potencia, recordando los problemas que ya sufrió en Brasil.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) fue décimo al completar el giro en un minuto, 49 segundos y 231 milésimas; dos segundos y 340 milésimas menos que su compatriota Carlos Sainz (Williams), en decimoctava posición.

El doble campeón del mundo tuvo un susto al inicio de los libres, después de que su coche perdiera el agarre en una frenada, pero logró parar el monoplaza antes de impactar con las barreras.

No fue el único. Las condiciones del asfalto dieron lugar a varias salidas de pista, aunque ningún coche llegó a chocar con las vallas de seguridad. Con la trazada ideal más bien seca, pero el resto del circuito empapado, cualquier mínimo descuido daba lugar a sustos a los pilotos.

Fue, no obstante, un plástico que entró al trazado arrastrado por el viento lo que provocó la única bandera roja de la sesión. El canadiense Lance Stroll (Aston Martin) se lo llevó por delante con su monoplaza en la recta y lo partió en varios trozos, por lo que hubo que esperar a que fueran retirados del asfalto.

Sin embargo, parece que servirá de poco lo aprendido este jueves, puesto que las previsiones meteorológicas estiman condiciones de seco para la clasificación y la carrera.

Sí que existe una ligera probabilidad de lluvia para los entrenamientos libres 3, que comenzarán el viernes a las 16.30 horas (00.30 GMT del sábado).