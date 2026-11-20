La escudería británica informó este jueves que instalará en los monoplazas de Sainz y del tailandés Alex Albon la especificación de turbo con tecnología ADUO para este fin de semana, lo que supone el quinto turbocompresor del curso para el piloto madrileño y conlleva dicha sanción.

Williams es uno de los equipos, junto a McLaren y Alpine, que empleará esta mejora desarrollada por Mercedes.

La escudería de Sainz ocupa actualmente la novena posición del Mundial de constructores, con 12 puntos, y necesita evolucionar notablemente el monoplaza de cara a la próxima temporada para volver a ser competitiva.

Siete de esos puntos corresponden al piloto español, quien aseguró este jueves que le resulta "frustrante" encarar los grandes premios sin opción alguna.