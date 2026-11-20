"Por supuesto que sí. Marc seguirá con nosotros después de esta temporada. Espero que gane el título aquí y luego podrá empezar a pensar en la próxima temporada con la nueva moto", indicó Tardozzi en declaraciones a los medios oficiales de MotoGP después de los entrenamientos de este viernes.

El responsable del equipo italiano salió así al paso de los rumores sobre una posible retirada del nueve veces campeón del mundo y despejó las dudas sobre su futuro, ya que el piloto de Cervera tiene firmado un contrato con Ducati para las temporadas 2027 y 2028.

Márquez afronta la cita portuguesa con la posibilidad de cerrar la lucha por el título mundial, un objetivo que le permitiría añadir un nuevo campeonato a su palmarés. El español reconoció que 2026 ha sido un año especialmente exigente y complicado, aunque recalcó que sigue sintiéndose rápido y competitivo sobre la moto.

La continuidad del piloto también está relacionada con el nuevo proyecto técnico de Ducati para 2027, temporada en la que entrará en vigor un cambio de reglamento que contempla motores de 850 centímetros cúbicos, una reducción de los elementos aerodinámicos y la incorporación de neumáticos Pirelli.