“Sabíamos al llegar a este fin de semana de carrera que iba a ser un circuito complicado para nosotros debido a la falta de potencia en las rectas. Sabemos que mañana será difícil, pero haremos nuestra carrera e intentaremos aprender todo lo posible”, agregó el asturiano en declaraciones distribuidas por su equipo Aston Martin.

Alonso cayó eliminado en la Q1 con un crono de un minuto, 37 segundos y 400 milésimas que le situó en decimonovena posición, un puesto por detrás del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

La carrera comenzará este sábado a las 20.00 horas (04.00 GMT del domingo).