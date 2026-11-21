"Creo que mañana tenemos una buena oportunidad para luchar, con suerte, por la victoria", dijo en declaraciones a la televisión al término de la sesión.

El italiano, el piloto más joven de la historia en proclamarse campeón del Mundial de Fórmula Uno, logró su mejor giro en el último intento, pese a que admitió que creyó que todo "estaba perdido".

"En general, todo fue inesperado. En esa última vuelta pensé que estaba perdido, pero aquí el rebufo es muy grande, pude aprovecharlo y colocar el coche en la 'pole'".

Su propio ingeniero, Peter Bonnington, más conocido como 'Bono', le había pedido por radio que apretase para cruzar la línea de meta a tiempo, algo que logró a falta de un segundo para el final de la sesión.

Antonelli añadió que le costó hacer funcionar los neumáticos y también tuvo problemas con el pedal del freno, en lo que describió como "una clasificación muy extraña".

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) heredó la primera plaza del italiano, y será quien comience desde la 'pole' la carrera. El inicio está programado para las 20:00 hora local de este sábado (04:00 GMT del domingo).