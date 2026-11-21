Antonelli (Mercedes), quien partirá en sexta posición, completó el giro en un minuto, 33 segundos y 893 milésimas, 258 milésimas menos que el tetracampeón Verstappen (Red Bull).

El nuevo campeón del Mundial fue el último en cruzar la línea de meta y el único que mejoró su registro en el último intento.

El británico George Russell (Mercedes), 331 milésimas más lento que Antonelli, compartirá la primera línea con Verstappen.

Su compatriota Lando Norris (McLaren) logró el cuarto mejor tiempo y saldrá desde la segunda fila junto con el francés Isack Hadjar (Red Bull).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue una de las revelaciones de la clasificación, acabando en décima posición, un puesto por detrás de su compañero Pierre Gasly.

En el plano negativo, los dos Ferrari protagonizaron la mayor decepción del viernes. El monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton se quedaron fuera de la Q3 y partirán desde la undécima y la duodécima plaza. El desempeño de Leclerc fue todavía peor, puesto que un error en la curva 7 le impidió hacer un último intento.

Otro piloto que no accedió a la Q3 fue el español Carlos Sainz (Williams), que por primera vez desde que comenzó a disputarse este circuito en 2023, su peor resultado en la clasificación era un sexto, se quedó fuera de la ronda final.

Este viernes acabó decimocuarto en la Q2, pero arrancará desde la antepenúltima posición al haber sido penalizado con diez puestos por reemplazar el turbomotor para esta cita.

Su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) cayó eliminado en la Q1 con un crono de un minuto, 37 segundos y 400 milésimas que le situó en decimonovena posición, un puesto por detrás del mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

La carrera comenzará este sábado a las 20.00 horas (04.00 GMT del domingo).