El piloto del CFMOTO Aspar Team marcó el mejor registro con un tiempo de 1:46.562 en una sesión que estuvo condicionada por la lluvia, que apareció cuando restaban cinco minutos para su conclusión e impidió que los participantes pudieran mejorar sus referencias.

La jornada comenzó con una mañana fría y el cielo nublado en el trazado del Algarve. David Almansa fue el primero en situarse al frente de la tabla de tiempos con un registro de 1:47.031, aunque Quiles no tardó en arrebatarle la primera posición. Cuando habían transcurrido diez minutos de entrenamiento, el campeón mundial ya había rebajado esa marca hasta el 1:46.799.

El español continuó mejorando sus prestaciones y detuvo el cronómetro en 1:46.562, un registro que se quedó a algo más de medio segundo del récord de la pista. Sin embargo, la aparición de la lluvia a cinco minutos del final, anunciada mediante la correspondiente bandera, alteró el desarrollo de la sesión y dejó prácticamente sin opciones de mejora al resto de pilotos.

Quiles concluyó primero con 469 milésimas de ventaja sobre Almansa, segundo, mientras que el australiano Joel Kelso ocupó la tercera posición. David Muñoz, Marco Morelli, Álvaro Carpe, Brian Uriarte, Joel Esteban, Rico Salmela y Adrián Fernández completaron las diez primeras posiciones de una FP2 marcada por la meteorología.