Quartararo, ante los periodistas, se mostró satisfecho con su actuación, aunque lamentó los problemas que le obligaron a partir desde la última posición de la parrilla. "Sabía que mi ritmo valía mucho más que el vigésimo puesto, pero no pude completar ni una sola vuelta en la clasificación", explicó el francés, que destacó la importancia de la salida para comenzar su remontada.

"Tuve una gran salida y después adelanté a algunos pilotos", señaló el campeón del mundo de 2021, que reconoció que varios corredores cometieron errores cuando aparecieron las primeras gotas de lluvia. El francés supo aprovechar esa circunstancia para avanzar posiciones y completar una actuación que le permitió rescatar puntos en una temporada complicada.

El piloto de Niza admitió que las condiciones de la pista exigieron mucha precaución, especialmente en las últimas vueltas. "Mi ritmo era dos o tres décimas más rápido, pero ni siquiera pude intentar un adelantamiento", comentó.

Quartararo también reconoció que la carrera larga del domingo presentará mayores dificultades para mantener el rendimiento mostrado en la sprint. "Fue muy satisfactorio remontar. Mañana será más complicado", concluyó el francés.