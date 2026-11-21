"En general, ha sido una sesión muy sólida y un buen día. Quería lograr la 'pole', pero estoy satisfecho con el rendimiento de hoy. Saliendo segundo mañana todo está por decidirse", afirmó en declaraciones a la televisión al término de la sesión.

El piloto británico había sido el más rápido de los entrenamientos libres 2 y 3, y llegaba con muy buenas sensaciones a la clasificación, pero no fueron suficientes para lograr el mejor tiempo.

Su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, firmó la vuelta más rápida en la Q3, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Sin embargo, Russell saldrá segundo por la sanción de cinco puestos a Antonelli por cambiar de motor.

La carrera en el trazado urbano de Las Vegas comenzará a las 20:00 hora local de este sábado (04:00 GMT del domingo).