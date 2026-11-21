"Simplemente estoy teniendo problemas con algunas cosas que ya aparecieron en el coche en Brasil. Estoy intentando entenderlo para sacar el máximo partido posible", dijo el tetracampeon del mundo a la finalización de la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula Uno.

Verstappen arrancará la vigesimoprimera cita del campeonato desde la 'pole', gracias a una sanción de cinco puestos sobre el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) por cambiar el motor. El transalpino había sido -por octava ocasión esta temporada- el más rápido en la sesión de clasificación.

Al respecto, el neerlandés dijo que su primera vuelta en la Q3, que le sirvió para salir en primera posición, "fue prácticamente todo lo buena que podía ser gracias al rebufo".

Y agregó que "intentar estar en la posición adecuada es increíblemente difícil".

En su segundo y último intento, Verstappen trató de replicar esa táctica al rebufo de su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, pero no mejoró su tiempo anterior.

Esto permitió que Antonelli le superará con una espectacular última vuelta.

El inicio de la carrera está programada para las 20:00 hora local de este sábado (04:00 GMT del domingo).