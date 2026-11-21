Será el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de esta prueba en 2023 y en 2025, quien arranque la vigesimoprimera cita del Mundial de Fórmula Uno sin monoplazas por delante, escoltado por el británico George Russell (Mercedes) en primera línea.

Antonelli había pasado por debajo del radar durante los ensayos y las primeras rondas de la clasificación, pero fue el más veloz cuando hizo falta al parar el crono en un minuto, 33 segundos y 893 milésimas, 258 milésimas menos que el tetracampeón.

Russell, quien había dominado los entrenamientos libres 2 y 3, se quedó a 331 milésimas de su compañero de equipo.

El giro definitivo de Antonelli, no obstante, vino precedida de una vuelta de instalación muy tensa, en la que primero dejó pasar a varios monoplazas para hacerse un hueco, y al final tuvo que acelerar para cruzar la línea de meta a falta de un segundo para el final de la sesión.

Su ingeniero, Peter Bonnington, más conocido como 'Bono', así se lo transmitió a mitad de vuelta, cuando le pidió apretar porque las cosas iban a ir "muy justas".

Pese a la sanción de cinco puestos, impuesta por montar su sexto motor del año, esta es la octava vez en la temporada en que Antonelli registra el mejor tiempo de la clasificación.

El británico Lando Norris (McLaren) logró el cuarto mejor tiempo y saldrá desde el tercer lugar, escoltado en la segunda fila por el francés Isack Hadjar (Red Bull).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue una de las revelaciones de la clasificación, al terminar en décima posición, un puesto por detrás de su compañero Pierre Gasly.

En el plano negativo, los dos Ferrari protagonizaron la mayor decepción del viernes. El monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton se quedaron fuera de la Q3 y partirán desde la undécima y la duodécima plaza. El desempeño del monegasco fue todavía peor, puesto que un error en la curva 7 le impidió hacer un último intento.

También fueron discretos los resultados de los españoles Carlos Sainz (Williams) y de Fernando Alonso (Aston Martin), más por el rendimiento de sus monoplazas que por el de los pilotos.

Sainz, que nunca había acabado por debajo de la sexta plaza en Las Vegas, se quedó por primera vez fuera de la Q3 desde que se corre en este circuito en 2023. Aunque acabó decimocuarto en la Q2, arrancará desde el fondo de la parrilla al haber sido penalizado con diez puestos por reemplazar el turbomotor para esta cita.

Por su parte, el doble campeón del mundo asturiano cayó eliminado en la Q1, en decimonovena posición, un puesto por detrás del mexicano Sergio Pérez (Cadillac). Ambos ganarán una posición por la penalización a Sainz.

Antes, Russell había sido el más veloz en la tercera sesión de entrenamientos, disputada también en seco, y que cobró más importancia que nunca tras la lluvia que impidió el jueves que los pilotos sacaran conclusiones durante los dos primeros ensayos.

El británico voló con su Mercedes sobre el trazado urbano de Las Vegas, al detener el cronómetro en un minuto, 34 segundos y 41 milésimas en su mejor intento.

Este registro mejoró en más de nueve décimas los tiempos de Antonelli y Norris, mientras que el resto de pilotos rodaron a más de un segundo de Russell.

Leclerc, cuarto, cayó un puesto con respecto al segundo entrenamiento libre, pero demostró ser el Ferrari más rápido, cerrando su mejor vuelta con dos décimas de ventaja sobre Hamilton.

El ensayo de este viernes ya había servido de vaticinio para la que acabaría siendo una mala jornada para los dos pilotos españoles: Sainz fue decimotercero, a más de 1,9 segundos de Russell, mientras que Alonso acabó en vigésima posición, a 3,2 segundos de distancia del mejor giro del británico.

La falta de potencia del Aston Martin volvió a quedar en evidencia en un circuito que cuenta con tres largas rectas, y el canadiense Lance Stroll, compañero de escudería de Alonso, terminó vigesimoprimero.

Con el título ya decidido desde el Gran Premio de México, el segundo puesto de la general de pilotos es el principal aliciente para las tres pruebas que restan de la temporada.

Verstappen, con 279 puntos, parte con ventaja, aunque ha repetido en varias entrevistas que pelear por el segundo puesto no es una prioridad para él, especialmente teniendo en cuenta que posee cuatro Mundiales en su palmarés.

Le sigue de cerca Russell, con 262 puntos, que tratará de firmar el primer doblete de Mercedes en la general desde la reducida temporada de 2020, cuando la covid-19 obligó a cancelar varios grandes premios.

Además, Hamilton (261 puntos) y Leclerc (249) aspiran a terminar el año como el mejor piloto de Ferrari, un aliciente para dos compañeros cuya relación no es la más cercana de la parrilla. Norris, campeón en 2025, también tiene opciones con 246 puntos.

El primer paso para ese objetivo tendrá lugar este sábado a partir de las 20:00 hora local (04:00 GMT del domingo) en la carrera de Las Vegas, un trazado en el que solo Verstappen (2023 y 2025) y Russell (2024) conocen la sensación de cruzar primero la línea de meta.