El piloto español del Monster Energy Honda HRC ocupa provisionalmente la tercera posición de la clasificación, con un registro de 5:40:19, a tan solo 12 segundos del líder, el sudafricano Michael Docherty (Hero).

La diferencia es mínima también respecto al segundo clasificado, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing), que aventaja al valenciano por apenas un segundo.

Docherty lidera provisionalmente la clasificación con 5:40:07, mientras que Sanders ocupa la segunda plaza a 11 segundos.