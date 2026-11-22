Por primera vez con un micrófono en el interior de su casco se pudieron oír las primeras felicitaciones que le dedicó el ingeniero jefe de Ducati, el italiano Luigi 'Gigi Dall'Igna, quien dijo sentirse orgulloso de ser su amigo, en tanto que Marc Márquez le dio las gracias "por darme esta moto".

Además, en una nota de prensa de uno de sus patrocinadores, Marc Márquez reconoce que "volver a ser campeón del mundo de MotoGP y alcanzar mi décimo título mundial es algo muy especial, sobre todo por todo lo que ha habido detrás para conseguirlo".

"Han sido años de mucho trabajo", recuerda Marc Márquez, "momentos complicados, lesiones y recuperaciones, pero nunca he perdido las ganas ni la motivación por volver a luchar por estar delante", explica el diez veces campeón del mundo de motociclismo, ocho de ellas en MotoGP.

Marc Márquez, exultante en todo momento por el título conseguido, se encaminó hacia el podio en el que los máximos responsables del campeonato, el español Carmelo Ezpeleta, y el presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el portugués Jorge Viegas, le entregaron la placa que le acredita como campeón en la denominada Torre de los Campeones.