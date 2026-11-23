Docherty fue más rápido que los participantes en la categoría reina (Rally GP) con un crono de 2h26:20, con el que superó al argentino Luciano Benavides (KTM), uno de los que sigue en la lucha por el título mundial de Rally Raid.

El salteño fue vigésimo sexto en el prólogo del domingo tras sufrir una penalización de cuatro minutos y recuperó parte de ese tiempo este lunes con su triunfo con un tiempo de 2h30:43. Aventajó en quince segundos al francés Adrien van Beveren (Honda) y en veinte al español Tosha Schareina, mientras que Daniel Sanders (KTM), el líder del Mundial, cedió 33.

En la clasificación general absoluta domina Docherty, pero en Rally GP Van Beveren manda con tan solo dos segundos de distancia sobre Schareina, 14 sobre Sanders y 3:30 sobre Benavides.

En la categoría de coches, Moraes, campeón mundial en 2025, mandó esta jornada con un tiempo de 2h29:38, 54 segundos menos que el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y 1:21 menos que el francés Sebastien Loeb (Dacia), con el catarí Nasser Al-Attiyah cuarto a 2:15.

La caravana pondrá rumbo el martes a Al Sila, donde pasará la noche en el vivac Marathon, con un programa duro: 398 kilómetros, 325 de ellos de especial cronometrada.