Repsol vuelve la próxima temporada -tiene un contrato de proveedor que se inició en 2026 y hasta 2030-. Regresa a un segmento donde fueron campeones del mundo con pilotos de la talla del australiano Michael Doohan, el español Alex Crivillé, el italiano Valentino Rossi, el estadounidense Nicky Hayden o el australiano Casey Stoner. Y, ahora, afrontan la competición como suministrador único de lubricantes para las categorías de Moto2 y Moto3.

La multinacional va a utilizar la alta competición para poner a prueba sus lubricantes en condiciones reales de máxima exigencia, con un trabajo que ha comenzado en el ‘Repsol Technology Lab’ y que continúa cada fin de semana en los circuitos.

El Repsol Technology Lab es el centro de investigación, desarrollo e innovación de Repsol, situado en Móstoles (Madrid), en donde los equipos técnicos de la compañía desarrollan y ensayan productos como los combustibles y los lubricantes, antes de su aplicación en competición y en donde se diseña la formulación, se preparan los lotes piloto y se evalúa el lubricante en bancos de motor, en constante comunicación con el suministrador único de los motores de Moto2 y los equipos de Moto3.

La competición añade una prueba decisiva: comprobar cómo responde el aceite en condiciones reales de carrera, con temperaturas elevadas, altas revoluciones y fuertes cargas mecánicas, en donde el objetivo es mantener un rendimiento estable y proteger el motor frente al desgaste.

El acuerdo plurianual de Repsol con la organización del mundial de Moto2 y Moto3, que abarca de 2026 a 2030, permite trabajar con motores de distinta arquitectura y cilindrada, desde los Triumph de Moto2 hasta los Honda y KTM de Moto3, una variedad que amplía las condiciones en las que puede evaluar sus formulaciones a lo largo de una temporada.

La alianza con MotoGP, formalizada con Dorna Sports (ahora MotoGP Sports Entertainment Group), facilita el contacto directo de Repsol con los fabricantes y los equipos técnicos del Mundial, con un intercambio de conocimientos constante entre el paddock y el Repsol Technology Lab, una de las razones por las que la compañía sigue apostando por la alta competición.

En Moto2, la colaboración con ExternPro aporta la experiencia de los técnicos que preparan y mantienen los motores Triumph de la categoría, por lo que su conocimiento de cómo trabajan estos motores en carrera ayuda a Repsol a interpretar el comportamiento del lubricante en pista y a orientar los ensayos de futuras formulaciones.

Todos estos conocimiento acaban teniendo su traslado al día a día pues la gama de lubricantes ‘Extreme’ lanzada en 2026, es el ejemplo más directo de que con la misma formulación que se utiliza en Moto2 y Moto3, el motorista habitual se puede beneficiar de los productos desarrollados en competición.

A partir de esa experiencia, la compañía sigue afinando sus criterios de formulación y validación para ofrecer lubricantes adaptados a distintos usos, desde la conducción deportiva hasta los trayectos diarios, con altos estándares de calidad y protección del motor.