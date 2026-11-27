Nuevamente con el neumático medio, el italiano rebajó su tiempo de la tarde hasta el 1:23.077 y torció el brazo de su compañero, George Russell, que recortó las distancias y presentó mayor amenaza en la pista catarí, también con el compuesto amarillo.

A espaldas de los Mercedes repitieron los McLaren de Lando Norris y Óscar Piastri, que se presentan como la principal alternativa al monopolio de la escudería alemana, campeona del mundo, tras concluir a cinco décimas de la cabeza de carrera.

Max Verstappen, sufridor de un susto tras una frenada excesiva de Lewis Hamilton en la curva 1, e Isack Hadjar acecharon a los coches papaya sin terminar de mostrar sus cartas de cara al sábado y el domingo, especialmente en el caso del tetracampeón del mundo, que se mostró conservador sobre el asfalto de Lusail.

La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas provocadas por Charles Leclerc (Ferrari) y Pierre Gasly (Alpine), quienes sufrieron sendos trompos en curva rápida al montar el neumático blando y buscar los límites de la pista en sus preparaciones de clasificación.

El monegasco fue séptimo a pesar de perder el control de su SF-26 en los diez primeros minutos de Libres 2 y tener que pasar por boxes para arreglar el suelo de su monoplaza. La grava que introdujo en el trazado con su trompo motivó la primera bandera roja de la sesión.

Lewis Hamilton, que concluyó octavo, se bajó con antelación de su Ferrari tras sufrir una pérdida de potencia

El segundo parón llegó con una pasada de frenada de Gasly en la curva 14 que le hizo trompear hacia la grava a altísima velocidad. El francés quedó atascado en la grava y concluyó su viernes en el garaje de Alpine.

Tras perderse los Libres 1, Fernando Alonso comenzó su fin de semana con problemas en el freno delantero de su Aston Martin y solo pudo rodar para ser decimonoveno, mientras que su compatriota Carlos Sainz tan solo pudo alcanzar la decimosexta plaza en unos entrenamientos marcados por un susto en la curva de entrada a meta.

El brasileño Gabriel Bortoleto se encaramó a la undécima plaza, el argentino Franco Colapinto alcanzó la decimoquinta posición y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez cerró la parrilla en el puesto 22.

La alta degradación y los parones fueron la tónica de una segunda sesión de entrenamientos que no arroja muchas luces, pero que sí anticipa un fin de semana en el que la gestión de neumáticos será clave para asomarse a los puestos de honor.

El Gran Premio de Catar retomará la acción este sábado con los Libres 3, que tendrán lugar a las 15:30 horas (CET), mientras que la clasificación está asignada para las 19:00 horas (CET). La carrera será este domingo desde las 17:00 hora peninsular.