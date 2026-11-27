El italiano, que fue el único que instaló su mejor tiempo con el neumático medio, contuvo el empuje de sus rivales que, a pesar de contar con un compuesto más blando, no pudieron superar su tiempo de 1:23.217, incluso a pesar de que tuvo varios sustos de contravolante o de irse largo en curvas rápidas.

El dominio de Antonelli fue secundado por el Mercedes de George Russell, que se quedó a una distancia prudencial de su compañero, a 0.507 segundos, pero que ejemplificó el poderío de la escudería alemana sobre el Red Bull de Isack Hadjar y Max Verstappen y los McLaren de Lando Norris y Óscar Piastri.

Precisamente el desempeño del francés fue la nota positiva de la primera sesión de entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Lusail, en la que se encontró sumamente cómodo con las especificidades de la pista catarí e incluso endosó más de tres décimas al tetracampeón del mundo, que fue sexto.

Lando Norris (McLaren) levantó el vuelo hasta cuarta plaza en unos Libres 1 que arrancaron con una pérdida excesiva de tiempo en el ajuste de su alerón delantero que provocó el rateo del motor y la descarga del turbo. Tras varios segundos parado, el británico pudo arrancar y tuvo que volver a boxes para cambiar el volante y reajustar los reglajes del MCL40.

Ferrari, inmerso en una guerra de poder interna entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, no encontró en ningún momento el rendimiento a la pista de Lusail y se quedó a más de 1,3 segundos de la cabeza de la sesión, con el monegasco en séptima y el inglés en octava posición.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) tuvieron una sesión de libres aparentemente tranquila y de muchas probaturas en la que presentaron su candidatura para asaltar la zona de puntos, que fue cerrada por Arvin Lindblad (Racing Bulls) y Pierre Gasly.

Carlos Sainz, decimoctavo, volvió a la realidad tras su octavo puesto en Las Vegas y sufrió lo indecible con un Williams excesivamente nervioso en las curvas rápidas, que dejaron un pequeño susto al madrileño y una pérdida de control de su compañero, Alex Albon, que no dejó consecuencias.

La acción continuará este mismo viernes con la segunda sesión de entrenamientos libres desde las 18.00 horas (CET, -1 GMT), en la que los equipos continuarán presentando sus cartas y adaptándose a la singularidad de las condiciones cataríes.