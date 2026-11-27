El italiano lideró los Libres 1 y los Libres 2, solamente atosigado por su compañero de garaje, George Russell, aunque a una distancia prudencial del jovencísimo piloto de 20 años. La adaptación de Mercedes a la alta degradación y a las curvas rápidas del Circuito Internacional de Lusail han gestado un poderío que ha dejado a Red Bull y McLaren sin respuesta.

El equipo de Woking siguió sumando pasos en su camino de recuperar la sonrisa y acechó a los Mercedes de Antonelli y Russell por debajo de la barrera de las cinco décimas, aunque con un neumático más blando que los monoplazas de la escudería campeona del Mundial de Constructores. Tanto Lando Norris como Óscar Piastri fueron capaces de doblegar a Max Verstappen (Red Bull), que arribaba a Catar con cuatro victorias en las últimas seis carreras.

El tetracampeón del mundo, que ha ganado tres de los cuatro grandes premios celebrados en Lusail, se mostró incómodo con su Red Bull y no terminó de encontrar su vuelta para asomarse a los puestos de cabeza, si bien la extrañeza de los Libres 2 no permiten sacar demasiadas conclusiones en el garaje del neerlandés. Isack Hadjar continuó demostrando su entereza y llegó a tumbar a Verstappen en Libres 1.

El desastre de la sesión estuvo protagonizado por Ferrari, que no fue capaz de rodar en tiempos competitivos en ninguna de las dos sesiones e incluso tuvo los sobresaltos del trompo que sufrió Charles Leclerc, con paso por boxes y arreglo del suelo incluido, y la pérdida de potencia en el motor del SF-26 de Lewis Hamilton.

Carlos Sainz (Williams) volvió a la realidad tras su gran alegría en Las Vegas y sufrió las deficiencias de su monoplaza, incapaz de rendir en las curvas rápidas cataríes, mientras que Fernando Alonso, afectado por problemas en el freno delantero izquierdo, se limitó a cumplir las pruebas en Libres 2, su única sesión del día.

La jornada del viernes dejó buenas sensaciones en el garaje del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), mezcla de rendimientos para el argentino Franco Colapinto (Alpine) y un nuevo drama del Cadillac del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, vigesimosegundo en ambas clasificaciones.

La alta degradación y la fuerte carga lateral en las curvas rápidas han marcado la apertura del Gran Premio de Catar, un circuito singular en el calendario de Fórmula Uno y que está suponiendo una prueba de alta exigencia para pilotos y escuderías.