El anuncio de la retirada de la competición del español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) dejó literalmente en un segundo plano el desarrolló de los primeros entrenamientos libres de MotoGP en el Ricardo Tormo de Cheste, aunque en pista él fue el primero en aplicarse como el gran profesional que es.

Nadie, desde el británico John Surtees en 1960, que también consiguió ser campeón del mundo de Fórmula Uno, se había retirado del campeonato tras proclamarse campeón del mundo, otro hito deportivo que apuntar a la decisión de Marc Márquez.

El italiano Marco Bezzecchi fue la primera referencia 'seria' de la sesión con un registro de 1:30.681, seguido a diez milésimas de segundo por un 'pletórico' Marc Márquez, que dio la impresión de haberse quitado un gran peso de encima en su 'mochila deportiva'.

Tras el dúo de cabeza, a escasas milésimas de segundo, se situaron los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y Pedro Acosta (KTM RC 16).

El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) fue la primera 'víctima' de la categoría al irse por los suelos casi al final de la sesión, en la curva diez, y cuando era séptimo en la tabla de tiempos.

Nadie pudo con el tiempo de Bezzecchi, como tampoco con el de Marc Márquez, quedando el orden en las primera posiciones como había quedado establecido en la primera parte de la tanda, con Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Alex Márquez y Pedro Acosta tras los dos primeros clasificados.

Zarco se mantuvo séptimo, por delante del italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) cerrando las diez primeras posiciones.