La posible visita del protagonista de películas como 'Matrix', 'John Wick', 'Speed' o 'Constantine' coincide con una edición especialmente significativa del Gran Premio, marcada por el anuncio de la retirada de Marc Márquez, que este viernes ha confirmado que pondrá fin a su trayectoria en MotoGP al término de la temporada y disputará en Cheste su última carrera, tras conquistar su décimo título mundial.

La presencia de Reeves en el IVAM ha sido confirmada este viernes por el propio museo de arte contemporáneo en sus redes sociales, con un posado en una de sus salas en la que el actor aparece junto a su pareja, la artista estadounidense Alexandra Grant.

La relación de Reeves con el motociclismo va mucho más allá de su afición como espectador, ya que el actor es socio cofundador de Arch Motorcycle, una firma estadounidense dedicada a la fabricación de motocicletas exclusivas, y ha acudido en anteriores ocasiones al entorno del circuito valenciano.

De hecho el interprete estuvo presente en el Gran Premio de 2017, cuando asistió a la carrera en la que Marc Márquez conquistó el título mundial, y regresó a Cheste en enero de 2018 para disfrutar de una jornada de pilotaje en el trazado valenciano con varias motocicletas de su propia marca.

Allí estuvo acompañado por el alcoyano Nico Terol, campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos en 2011, con quien compartió pista y consejos de conducción en una visita que sirvió para confirmar su interés por rodar en el circuito después de haberlo conocido durante el Gran Premio del año anterior.

Nacido en Beirut (Líbano) y de nacionalidad canadiense, Reeves es uno de los rostros más reconocibles de Hollywood gracias a su papel de Neo en la saga 'Matrix' y al personaje de John Wick, además de sus interpretaciones en películas como 'Le llaman Bodhi', 'Drácula de Bram Stoker' y 'Pactar con el diablo'.

Su pasión por las motocicletas, que ha convertido también en proyecto empresarial, hace que su posible presencia en Valencia durante el fin de semana del Gran Premio no resulte extraña.