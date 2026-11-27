Márquez sorprendió a todos al comienzo de los libres, al anunciar con carteles y al más puro estilo cinematográfico de la película 'Love Actually' su retirada de la competición y quizás por ello tratará de dejar el mejor sabor de boca a todos los aficionados que han colgado el cartel de 'No hay entradas' en el circuito de Cheste.

El ocho veces campeón del mundo de MotoGP logró un primer mejor resultado en su octava vuelta de la práctica oficial y aunque luego se lo arrebataron los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), primero, y posteriormente Marc Bezzecchi (Aprilia RS-GP), en su última vuelta Marc Márquez recuperó el primer puesto y, además, consiguió un nuevo récord absoluto de la categoría.

Apenas 487 milésimas separaron a los diez primeros clasificados, con un Jorge Martín que en su última vuelta consiguió meterse en la segunda clasificación con el décimo mejor tiempo.

Tras el campeón en título, Marc Márquez, en el que es el último gran premio de su carrera deportiva, acabaron Marco Bezzecchi, Ai Ogura (Aprilia RS-GP), Raúl Fernández, Pedro Acosta, Alex Márquez, Pol Espargaró (KTM RC 16), Fermín Aldeguer, Fabio di Giannantonio y Jorge Martín, todos en la segunda clasificación directa.

El australiano Senna Agius (Kalex) fue el más rápido tanto en la práctica oficial como en el cómputo global de la primera jornada de entrenamientos de Moto2, superando a Daniel Holgado (Kalex), autor del récord del circuito en la categoría desde 2025, y de Alonso López (Kalex), que coparon las primeras posiciones.

La cuarta posición fue para el neerlandés Collin Veijer (Kalex), por delante del italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), los españoles Alex Escrig (Forward), Manuel González (Kalex), líder y que disputa el último título en juego con su compatriota Izan Guevara (Boscoscuro), que fue undécimo.

Guevara acabó por detrás de José Antonio Rueda (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) y Daniel Muñoz (Kalex), y por delante del belga Barry Baltus (Kalex), el neerlandés Zonta Van Den Goorbergh (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex), que son quienes pasan a la segunda clasificación.

El español David Almansa (KTM), con un nuevo récord absoluto de la categoría, fue el más rápido de Moto3, después de dominar casi toda la práctica oficial, en la que consiguió un mejor tiempo de 1:36.402.

Mejoró el anterior récord absoluto por más de cinco décimas de segundo, pues Adrián Fernández (Honda) rodó en 2025 en 1:36.990.

Ningún piloto pudo batir el registro de David Almansa, seguido por Álvaro Carpe (KTM), que se quedó a 273 milésimas de segundo, con el finlandés Rico Salmela (KTM), tercero, por delante del líder del mundial, Máximo Quiles (KTM), por delante de Jesús Ríos (Honda), Adrián Cruces (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda), Adrián Fernández (Honda), Joel Esteban (KTM), el hispano argentino Marco Morelli (KTM), Brian Uriarte (KTM), el malasio Hakim Danish (KTM) y los japoneses Ryusei Yamanaka (KTM) y Zen Mitani (Honda), que completaron los catorce primeros puestos.