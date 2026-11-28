Palmeiras y Estudiantes definen hoy al campeón de la Copa Libertadores 2026. El Verdão de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio enfrentan al Pincha de Santiago Arzamendia: el partido empieza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Centenario de la ciudad uruguaya de Montevideo. Dirige Jesús Valenzuela con la asistencia VAR de Juan Soto (ambos venezolanos).
Palmeiras vs. Estudiantes: ¿A qué hora es hoy la Final de la Copa Libertadores 2026?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas
- Estados Unidos - Este: 15:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
- Bélgica: 21:00 horas
- Marruecos: 20:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
Palmeiras vs. Estudiantes: ¿Dónde ver hoy por TV la Final de la Copa Libertadores 2026?
ESPN
- Tigo Star: ESPN, canal 103
- IP TV Copaco: ESPN, canal 51
- Personal Flow: ESPN, canal 102
- Claro TV: ESPN, canal 63
Palmeiras vs. Estudiantes: ¿Dónde ver hoy por streaming la Final de la Copa Libertadores 2026?
Disney +
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