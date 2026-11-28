Palmeiras y Estudiantes definen hoy al campeón de la Copa Libertadores 2026. El Verdão de Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio enfrentan al Pincha de Santiago Arzamendia: el partido empieza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Centenario de la ciudad uruguaya de Montevideo. Dirige Jesús Valenzuela con la asistencia VAR de Juan Soto (ambos venezolanos).

Palmeiras vs. Estudiantes: ¿A qué hora es hoy la Final de la Copa Libertadores 2026?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú : 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia : 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Palmeiras vs. Estudiantes: ¿Dónde ver hoy por TV la Final de la Copa Libertadores 2026?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Palmeiras vs. Estudiantes: ¿Dónde ver hoy por streaming la Final de la Copa Libertadores 2026?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.