Carlos Fernández Valdovinos, ex ministro de Economía y Finanzas y ex consejero de Itaipú Binacional, fue imputado por varios hechos punibles, entre ellos la asociación criminal y la coima, en el marco de la causa N° 92 caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, por el caso Ueno Bank.

A Fernández Valdovinos se le atribuye la comisión de los ilícitos, en calidad de autor, de lesión de confianza (art. 192), administración en provecho propio (art. 8 de la Ley N° 2523/2004), así como la de cohecho pasivo agravado (coima) (art. 301) y lavado de activos (art. 196), de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

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La imputación contra el ministro de Economía y Finanzas está firmada por los agentes Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster, Laura Giacummo, Verónica Valdéz y Ruth Benítez, quienes además solicitaron al juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado N° 2 a cargo de Osmar Legal, la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.

Legal convocó para las 17:30 de hoy a Carlos Fernández Valdovinos, a modo de sustanciar la audiencia de imposición de medidas. En la misma, el juez decidirá si aplica el encierro y dónde.

Igualmente, los representantes del Ministerio Público peticionaron al magistrado que aplique medidas de carácter real sobre bienes y cuentas financieras abiertas que se encuentren registrados a nombre del ahora imputado Carlos Fernández Valdovinos, a modo de asegurar el resguardo de estos y evitar su ocultamiento.