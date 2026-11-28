El último tramo es de tierra. Son 250 kilómetros desde Filadelfia, entre quebrachales y polvo blanco, hasta que el camino desemboca en un cruce donde una granja solar brilla bajo el sol del Alto Chaco. A 70 kilómetros de la frontera con Bolivia, Agua Dulce no figura en muchos mapas, pero por sus caminos pasan cada año más de 100.000 vehículos de trabajo.

El poblado depende del distrito de Bahía Negra, en el departamento de Alto Paraguay. Lo que hace dos décadas era un puñado de estancias aisladas, hoy es un polo ganadero de crecimiento del país, con agricultura en expansión y la expectativa de un recurso que podría cambiarlo todo: el gas.

Sus productores no hablan de promesas. Hablan de números: cabezas faenadas, camiones por año, hectáreas por habilitar. Y con esos números golpean la puerta del Estado para pedir lo que falta. “Aquí nadie vino de paseo. Todos llegamos con el mismo fin: hacer crecer la zona”, resume Celso Muxfeldt, presidente de la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD).

De la Asociación de caminos a la agropecuaria

La historia gremial empezó por lo más urgente. En 2013, un grupo de productores fundó la Asociación de Caminos del Alto Chaco (AraChaco) para mantener las vías de acceso. Un año después, con 14 socios, nació la APAD que hoy reúne a 92.

“Cuando creamos la asociación descubrimos que teníamos productores de Brasil, Argentina, Uruguay y de varios países de Europa, además de gente de Encarnación, Capitán Miranda, Santa Rita, Asunción, Pedro Juan Caballero y muchos de Loma Plata y Filadelfia”, recuerda Muxfeldt.

Esa mezcla de orígenes encontró un punto en común en el lema de la entidad: “Unidos por un desarrollo sostenible”. La agenda es concreta: desarrollo social para quienes viven en la zona, camino de todo tiempo y, sobre todo, energía eléctrica.

2 millones de hectáreas - 600.000 cabezas

La zona de influencia abarca unas 2.000.000 de hectáreas desde Madrejón hacia el norte, incluidos el Parque Nacional Defensores del Chaco (720.000 ha) y el Parque Chovoreca (101.000 ha).

Los registros sanitarios cuentan la evolución. En 2009 se instaló la Comisión de Salud Animal, con unos 30 establecimientos inscriptos y cerca de 50.000 cabezas. Hoy son 200 unidades productivas y más de 600.000 animales.

“El mantenimiento de los caminos fue clave para que más gente se sumara. Esos números muestran el potencial que tiene la zona”, afirma el presidente de la APAD.

El pueblo creció a pulso

Agua Dulce construyó su infraestructura social a pulso. Tiene escuela desde el preescolar hasta el 9.º grado, la sede de la APAD, un pequeño supermercado, dos hoteles, un hospedaje y un taller industrial con soldadura.

Para el agricultor hay un silo de secado y almacenamiento de granos y una semillería. La empresa de transporte NASA llega tres veces por semana. El próximo paso es un dispensario médico.“Aún hay mucho por hacer, pero vamos paso a paso”, dice Muxfeldt.

En el casco urbano viven unas 500 personas. Si se suman las cerca de 300 estancias de la zona, con un promedio de 10 residentes cada una, la población ronda las 3.500 personas. Una empresa inmobiliaria evalúa un proyecto de viviendas.

El triple de carga por hectárea

En la propia sede de la APAD funciona una de sus apuestas técnicas más fuertes: el Pastoreo Racional Intensivo Regenerativo (PRIR). El proyecto arrancó con la Alianza para el Desarrollo Sostenible en 2016 dentro del Proyecto para la Conservación de Bosques y la Agricultura (FCAP), financiado por los productores locales, APAD y USAID e implementado por los productores y APAD con ayuda y asesoramiento de los técnicos de WWF Paraguay (liderado por el Ing. Agr. Calixto Saguier) junto a socios del sector público, privado y ambiental, y hoy continúa dentro del programa FOLUR (Impacto en Sistemas Alimentarios, Uso de la Tierra y Restauración) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Los resultados llaman la atención. Un manejo ganadero convencional en el Chaco trabaja con 0,7 unidad ganadera por hectárea. Con el PRIR, la carga animal y la productividad del suelo se triplican y los numeros hablan de 2,1 unidad animal por hectárea en las Estancias donde se aplica el sistema, a lo que se suma el Estudio de Balance Positivo de Carbono.

Para una región donde la tierra todavía se mide en miles de hectáreas, el dato abre otra lógica: producir más sin necesidad de habilitar más superficie.

La sede funciona además como vitrina: allí se organizan salidas de campo y remates.

Sol mientras llega la línea

La electricidad sigue siendo la gran deuda. Mientras se gestiona la llegada del tendido eléctrico, una empresa privada instaló una granja solar en el cruce del pueblo y prevé sumar cinco módulos más. Varios productores ya tienen sistemas fotovoltaicos en sus estancias.

Los generadores a combustión siguen presentes, aunque cada vez son menos.

¿Por qué Agua Dulce?

El nombre no es casual. La zona se asienta sobre la cuenca del Adrián Jara, conocida en Bolivia como el bañado de Izozog. “Fácilmente el 80% de los productores tiene agua segura para invertir, sea en ganadería o en agricultura”, asegura Muxfeldt.

Algunas unidades ya cuentan con la infraestructura para desarrollar el riego por pivote, pero que será concretada efectivamente una vez que la energia electrica llegue a la zona. “El límite, otra vez, es la energía: sin red eléctrica, bombear agua para regar a escala sigue siendo caro”, insiste Muxfeldt.

Gas bajo el monte

Buena lluvia, suelo fértil y agua subterránea. A eso suma un recurso que, según él, ya no admite dudas: el gas.

“Lo decimos con conocimiento. Las prospecciones confirmaron que la zona de Primo Cano tiene un potencial incluso mayor que Vaca Muerta, Argentina”, sostiene, en referencia a los estudios de la firma Silkline Capital.

El avance está frenado por cuestiones energéticas, legales y ambientales. El debate, que lleva años, gira en torno a que los pozos Independencia 1, 2 y 3 estarían dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco.

Según el titular de la APAD, hay versiones de que pronto se reanudarían las prospecciones para un nuevo pozo fuera de los límites del área protegida.

100.000 vehículos por año

El reclamo más fuerte del gremio es una ruta asfaltada o cementada de todo tiempo. Y lo justifican con cifras.

Según datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) que cita la APAD, por el corredor se mueven más de 1.500.000 cabezas de ganado al año. A eso se suman unos 60.000 camiones y más de 40.000 camionetas.

“Son más de 100.000 vehículos, todos con fines de trabajo, nada de turismo. Si una empresa privada se anima a construir y cobrar peaje, va a recuperar muy pronto su inversión”, afirma Muxfeldt.

La asociación explora esa modalidad con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

US$ 200 millones en carne

La ganadería es el motor. De la región salen unas 160.000 cabezas de ganado terminado al año, un movimiento de alrededor de US$ 200 millones.

La APAD proyecta que el hato podría llegar a 1.500.000 cabezas en una década. “Si llega el asfalto, eso se adelanta cinco años. En este tema no hay vuelta atrás”, sostiene el dirigente.

Todavía quedan unas 300.000 hectáreas aptas para incorporar a la producción pecuaria. Con el asfalto, el flete se abarata, los camiones dejan de quedar varados en días de lluvia y la hacienda llega a frigorífico en mejores condiciones.

La agricultura gana terreno

El área agrícola cubre 30.000 hectáreas y genera cerca de US$ 30 millones por año. El potencial de expansión se estima en 300.000 hectáreas.

La soja lidera, seguida por el algodón. Después vienen el maíz y el sorgo, muy ligados a la nutrición animal en los propios establecimientos.

En invierno, la rotación encontró un aliado en el cártamo, con buenos resultados. También hay superficies con girasol y carinata, una oleaginosa que gana interés por su demanda para biocombustibles.

El silo y la semillería locales permiten que buena parte de esa cadena se resuelva sin salir de Agua Dulce.

Crédito a largo plazo

En el financiamiento, la APAD destaca el rol del Banco Sudameris. El vínculo nació hace años cuando la APAD ya estaba activa, y necesitaba maquinarias para que AraChaco pueda seguir con su trabajo de mantener los caminos.

“Nos dio la mano en el peor momento. Nos otorgó un préstamo a la APAD a ocho años, y ahora nos falta uno para terminar de pagar”, recuerda Muxfeldt. Según el dirigente, la entidad ofrece a los productores de la zona plazos de entre 8 y 12 años para proyectos nuevos.

Comunidad contra la burocracia

Para el presidente de la APAD, el mayor logro no se mide en cabezas ni en hectáreas. “Lo bueno fue crear comunidad. Hoy somos 3.500 pobladores, casi nos conocemos todos y tenemos el mismo objetivo. Esa unión logró sacar al crimen organizado de la zona”, afirma.

La preocupación también es clara: que el asfalto se atrase por trabas burocráticas y que el gas siga sin explotarse “por medias mentiras”.

“Siempre decimos que lo positivo vence a lo negativo. Si nos centramos en nuestro lema, unidos por un desarrollo sostenible, vamos a seguir avanzando”, concluye Muxfeldt.