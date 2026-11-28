Enrique Berni, de Renovación Gremial, logró el “rekutu” en el Consejo de la Magistratura (CM), realizadas acompañado por Nilsa Cáceres, con 6.890 votos, equivalentes al 32,90%, según los resultados divulgados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con el 100% de mesas escrutadas.

En segundo lugar quedó Jorge Bogarín, de Es Nuestro Momento, junto a Rolando Aquino, con 6.658 votos (31,79%), con este resultado concreta su retorno al ente.

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Por su parte, Gerardo Bobadilla, de Gremio Unido y Solidario, junto a José Valenzuela, obtuvo 5.865 votos, correspondientes al 28%. En tanto, Juan Sosa Bareiro, de Unidad Gremial, junto a Nidia Silvero de Prieto, consiguió 1.318 votos (6,29%).

“Significamente corrupto”

Jorge Bogarín Alfonso, quien fue declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos en enero de 2023, volverá a integrar el Consejo de la Magistratura (CM) como representante de los abogados, tras los resultados de las elecciones de este sábado.

Recordemos que, tras la designación estadounidense, Bogarín renunció a sus cargos como miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), institución que llegó a presidir. La sanción también incluyó restricciones para ingresar a Estados Unidos.

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Bogarín vuelve a la institución con el 31,79% de los votos, y quedó en segundo lugar, detrás de Enrique Berni.

Elecciones sin incidentes y con baja participación

Uno de los datos que dejó la jornada electoral fue la baja participación, ya que solo la mitad de los más de 40.993 abogados habilitados acudió a las urnas para elegir a su representante ante el Consejo de la Magistratura.

Los comicios se desarrollaron en 17 locales de votación habilitados en todo el país. Las mesas abrieron a las 7:00 y recibieron a los electores hasta las 17:00.

Durante las primeras horas de la jornada, la Fiscalía Electoral reportó que no se registraron incidentes en los locales de votación. La fiscala electoral Sandra Ledesma informó sobre el desarrollo normal de los comicios.

Con la actualización de las 18:36, el TREP registró el procesamiento de las 200 mesas instaladas, lo que representa el 100% del total. Además, se contabilizaron 188 votos en blanco, 24 nulos y dos votos pendientes de cómputo.

La elección permitió a los abogados elegir a su representante ante el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar a los candidatos para integrar ternas destinadas a cargos dentro del sistema judicial.